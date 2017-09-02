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GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga

- Taksici iki kardeşin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki silahlı kavgada iki kardeşin ölümü ve kuzenlerinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi'nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide, iki grup arasındaki silahlı kavga olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iki şüphelinin yerini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan M.S. ve M.A.I, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, taksi ve ilçe otobüs durakları bulunduğu mevkide, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Silahların kullanıldığı kavgada, kardeşler Erman ve Furkan Yıldırım ile kuzenleri E.Y. yaralanmıştı.

Yıldırım kardeşler, kaldırıldıkları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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