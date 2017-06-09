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GÜNCELLEME - Samsun'da askerleri taşıyan otobüs devrildi

- Kazada ilk belirlemelere göre 47 kişi yaralandı YARALI SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da askerleri taşıyan otobüs devrildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 47 kişi yaralandı.

Tokat'tan aldığı askerleri Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zehni Kasar yönetimindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre biri sürücü olmak üzere 47 kişi yaralandı. Yaralılardan 15'i Samsun'daki hastanelere sevk edildi, diğerleri Kavak Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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Otobüs KazasıSamsunTrafik Kazası
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