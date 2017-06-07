GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, Suriyeli kadının çantasını gasp ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Irak uyruklu kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Irak uyruklu Abdulhakeem Hüseyin A. (20), temizlik işçisi Suriyeli Raghdae A. ile evini temizletmek için Körfez Mahallesi 5023. Sokak'ta buluştu. Bu sırada Raghdae A'nın çantasını gasp eden zanlı, çantadaki 2 bin lira, 100 dolar ve cep telefonunu alarak kaçtı.

Raghdae A'nın polise başvurması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri izleyerek eşkali tespit edilen zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde arama yapan ekipler, bin 900 lira, 100 dolar ile cep telefonunu buldu.

Para ve telefon, polis tarafından Raghdae A'ya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









