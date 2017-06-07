Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası

- Evini temizleteceği bahanesiyle görüştüğü Suriyeli kadının çantasını gasp ettiği öne sürülen Iraklı zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, Suriyeli kadının çantasını gasp ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Irak uyruklu kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Irak uyruklu Abdulhakeem Hüseyin A. (20), temizlik işçisi Suriyeli Raghdae A. ile evini temizletmek için Körfez Mahallesi 5023. Sokak'ta buluştu. Bu sırada Raghdae A'nın çantasını gasp eden zanlı, çantadaki 2 bin lira, 100 dolar ve cep telefonunu alarak kaçtı.

Raghdae A'nın polise başvurması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri izleyerek eşkali tespit edilen zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde arama yapan ekipler, bin 900 lira, 100 dolar ile cep telefonunu buldu.

Para ve telefon, polis tarafından Raghdae A'ya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GaspSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5