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GÜNCELLEME- Samsun'da gümrük kaçağı içki operasyonu

- Operasyonda 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME- Samsun'da gümrük kaçağı içki operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, S.E. (47), T.A. (38) ve F.A. (35) gözaltına alındı.

Zanlılardan T.A. ile F.A. cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, S.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Gümrük Kaçağı IçkiMahkemeSamsun
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