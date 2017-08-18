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GÜNCELLEME ­- Samsun'da hayvan hırsızlığı

- Jandarma ekiplerince büyük ve küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME ­- Samsun'da hayvan hırsızlığı

SAMSUN (AA) – Samsun’da, büyük ve küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki hırsızlık olaylarına ilişkin olarak yürüttükleri çalışmalarda, Orhan T. (31), İbrahim T. (23) Onur Y. (22) ve Gülcan K'nin (19) son 2 ay içinde çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan çaldıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıları evlerinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan T. ile İbrahim T. tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Orhan T'ye ait ahırda yapılan aramada 39 büyükbaş hayvan ve bir küçükbaş hayvan bulundu. Hayvanların bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların, Samsun'un Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Havza ilçeleriyle Amasya'nın Taşova ilçesinden çalındığı belirlendi.


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Hayvan HırsızlığıSamsun
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