GÜNCELLEME - Samsun'da ormanlık alanda yangın

SAMSUN (AA) - Samsun'da çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Gürgendağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmayla yangın, yaklaşık 4 saatte söndürüldü.
Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çam ormanının bulunduğu alanda çıktığını söyledi.
Yangının 3 farklı noktada çıktığına dikkati çeken Kanbur, "Bu nedenle sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Yangın 3 hektarlık alanda etkili oldu." dedi.