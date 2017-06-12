GÜNCELLEME - Samsun'da silahla yaralama

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki günde biri ağır 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Modern Pazarı'nda önceki gün Sefa B. (19), henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle Hüsame Ünveren'i bacağından yaraladı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalarla pazar esnafı Sultan Kaya ile yoldan geçen Özgür Cüdel de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Sefa B'nin dün de Atakum ilçesi Yenimahalle'de İsmail Batur'u pompalı tüfekle bacağından yaraladığı öne sürüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Batur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlı Sefa B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.