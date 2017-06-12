Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek

GÜNCELLEME - Samsun'da silahla yaralama

- Biri ağır 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da silahla yaralama

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki günde biri ağır 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Modern Pazarı'nda önceki gün Sefa B. (19), henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle Hüsame Ünveren'i bacağından yaraladı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalarla pazar esnafı Sultan Kaya ile yoldan geçen Özgür Cüdel de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Sefa B'nin dün de Atakum ilçesi Yenimahalle'de İsmail Batur'u pompalı tüfekle bacağından yaraladığı öne sürüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Batur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlı Sefa B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
SamsunSilahla Yaralama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5