GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da askerlerin bulunduğu otomobil devrildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Askerlerin bulunduğu Seyfullah Turan idaresindeki 25 EU 964 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30. kilometresinde demir bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan Enis Çalışkan (25), Ramazan Kurtoğlu, Ertuğrul Menteş, Kubilay Tuğçu ve Mürsel Nerkiz yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sözleşmeli uzman erbaş Enis Çalışkan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çalışkan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, askeri uçakla memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine gönderildi.
Viranşehir ilçesinde görevli olan askerlerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları için kent merkezine gittikleri öğrenildi.