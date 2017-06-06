GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da gıda deposundaki yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Şanlıurfa-Akçakale karayolu kent girişinde Ahmet Korkmaz'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan çok miktarda gıda maddesinin yandığı öğrenildi.
Yangında dumandan etkilenen bazı itfaiye erleri ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık 4 saat devam eden yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığı depoda yanan gıda maddeleri, iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
Deponun belirli kısımlarında duvarları kıran ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangından kurtarılan bazı ürünlerin, depo çalışanları tarafından güvenli bölgeye taşındığı görüldü.