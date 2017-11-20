GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da öğretmenin darbedildiği iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir öğretmeni darbettikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur öğretmen A.D,"Ben devletin onlardan büyük olduğunu herkese göstereceğim, her türlü hukuki mücadeleyi yapacağım." dedi.

İddiaya göre, Merkez Haliliye ilçesinde Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan A.D. daha önce aralarında husumet bulunan kantin işletmecisi S.K. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. ve yakınları olduğu iddia edilen 5 kişi, A.D'ye taş ve sopalarla saldırdı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

A.D'ye tedavi gördüğü hastanede 20 gün iş göremezlik raporu verildi.

Öğretmen A.D'nin şikayeti üzerine ise S.K. ve beraberindeki 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

-"İlla ölecek" dediler

Mağdur öğretmen A.D. AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı saha maçı sonrası evine dönerken tenhada 6 kişilik grubun saldırısına uğradığını söyledi.

Taş ve sopalarla bir süre darp edildiğini belirten A.D, "6 kişi aynı anda saldırdı, birisi taşla vurunca kulağım yırtıldı kaçmak istedim ancak diğer ikisi tuttu, geriye kalanlar kafama ve sırtıma taşlarla vurmaya başladı. Hatta vururlarken 'İlla ölecek, illa ölecek' dediler. Sonra çevreden gelenler ayırdılar, kurtuldum. Ben devletin onlardan büyük olduğunu herkese göstereceğim, her türlü hukuki mücadeleyi yapacağım. " diye konuştu.

- "En sevilen öğretmen" seçilecekmiş

A.D, öğrencilerine büyük bir gayretle bir şeyler öğretmeye çalışırken darbedilmesinin ise çok zoruna gittiğini söyledi.

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yatakta geçirecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren A.D, şöyle devam etti:

"Öğrencilerim sağ olsun gelip ziyaret ettiler. Öğrencilerim 24 Kasım için beni 'en sevilen öğretmen' seçmek için plan yapmışlar. Buraya geldiler 'Sizi böyle mi görecektik.' diyorlar, 'Biz sizi okulda görmek istiyorduk yatar durumdasınız.' diyorlar. Üçüncü öğretmenler günüm olacak ama ilk defa ben böyle bir şeyle karşılaştım. Bu yıl öğretmenler günü heyecanı yaşayamayacağım. Milli Eğitim Bakanımız gerçekten bizlere sahip çıksın, öğretmenler darbediliyor bu yanlış bir şey. Millet bunun bilincinde olsun istiyorum."















