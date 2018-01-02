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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

- Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı (DETAYLAR EKLENDİ)

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında Hasan Türkmen (24) yönetimindeki 63 YS 755 plakalı otomobil yoldan çıkarak, 4 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, taş bağladıkları halatın yardımıyla su yüzeyinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadını kanaldan çıkararak hastaneye ulaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, otomobil sürücüsü Türkmen ile beraberindeki Fatma Urua'nın (22) cesedi çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de olabileceği ihtimaline karşı civarda sürdürdüğü 3 saatlik çalışmasını tamamladı.

Cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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