GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cesedi bulundu.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Olukyanı Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Müslüm Akdemir (12) bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Bu arada kanaldan geçen su kesildi.
Dalgıç polisler, 5 saat süren çalışmanın ardından Akdemir'in cesedini suya girdiği yere 10 kilometre mesafede Kaplan Mahallesi yakınlarında buldu.
Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.