GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Ömer Çilek'in kullandığı 51 BJ 250 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 12. kilometresinde önünde seyreden Hacı Çakmak'ın kullandığı 21 EN 852 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Otoyolun, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin çift yönlü sağlandığı bölümünde yaşanan kazada, sürücü Çilek ile otomobilde bulunan annesi Şengül Çilek hayatını kaybetti.
Ömer ve Şengül Çilek'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.