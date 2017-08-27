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GÜNCELLEME - Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

- Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, tamire gideceği sırada ikiye bölündü - Gemideki 11 kişilik mürettebat Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı İKİYE BÖLÜNEN GEMİYLE İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi ortadan ikiye bölündü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tuzla'daki tersaneye tamir için götürülen, seyir halindeki boş kuru yük gemisi, gece saatlerinde Sarıyer Demirciköy açıklarında aşağı doğru eğrildi. Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi, demir atılmasının ardından saat 03.00 sıralarında ortadan ikiye bölündü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma römorkörleri başta olmak üzere 8 kıyı emniyet gemisi ve sahil güvenlik unsurları sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin Azerbaycan uyruklu kaptanı ile Rusya ve Hindistan uyruklu 10 kişilik mürettebatı kurtardı. Rumeli Feneri'nden karaya çıkarılan mürettebat, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sağlık kontrolleri yapılan gemi personeli, daha sonra işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ortadan bölünen Moğolistan bayraklı 114 metre uzunluğundaki "Leonardo" isimli geminin bir parçası su alarak yan yattı. Ana gövde ise ekipler tarafından kıyıya çekildi.



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