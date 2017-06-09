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GÜNCELLEME - Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığının emir komutasında 19 Nisan'da Kato Dağı bölgesinde başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Başarıyla yürütülen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonun kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
BeytüşşebapKato DağışırnakTerörist
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