GÜNCELLEME - Şırnak'ta çatışma: 1 asker yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Bestler Dereler kırsalının Şerivan ormanlık bölgesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada bir asker yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle getirildiği Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Bölgedeki çatışma sürüyor.