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GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker şehit

- Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı/Sarıyayla mevkisinde yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından açılan ilk ateşte 2 asker şehit oldu, bir asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı YARALILARDAN İKİSİNİN KORUCU OLDUĞU BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker şehit

ANKARA (AA) - Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı/Sarıyayla mevkisinde yürütülen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından açılan ilk ateşte 2 asker şehit oldu, bir asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı/Sarıyayla mevkisinde yürütülen operasyona ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından açılan ilk ateşte 2 askerin şehit olduğu, bir asker ile 2 güvenlik korucusunun yaralandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri süren kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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Genelkurmay BaşkanlığıŞırnak'taki Terör SaldırısıTSK
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