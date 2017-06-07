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GÜNCELLEME- Sosyal medyada terör propagandası

-Şanlıurfa'da adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME- Sosyal medyada terör propagandası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç, K.E, F.A, G.K, K.E, A.B, B.K. ve A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı.

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