GÜNCELLEME - Sosyal medyadaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki kişi, silahla birbirlerini yaraladı.

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışmaya başlayan Yusuf Ü. (24) ile Suat B. (20), daha sonra Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde buluştu. Buradaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Yusuf Ü. sol bacağından, Suat B. ise sol diz altından yaralandı.

Taraflar, hastanedeki tedavilerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler ayrıca olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 2 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.