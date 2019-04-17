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GÜNCELLEME- Sudan'da hükümet kurumlarına varlıklarını açıklama zorunluluğu

- Askeri Geçiş Konseyi, tüm devlet kurumlarına yurt içi ve yurt dışındaki banka hesapları ile mevduatlarını açıklama zorunluluğu getirdi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME- Sudan'da hükümet kurumlarına varlıklarını açıklama zorunluluğu
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HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devlet kurumlarına yurt içi ve yurt dışındaki banka hesapları ile mevduatlarını açıklama zorunluluğu getiren kararname yayımladı.

Konseyden yapılan yazılı açılmaya göre, söz konusu kararnameyle bütün hükümet kurumları, heyetler ve devlet şirketleri ile devlet hissesinin olduğu tüm yapılar için ülke içinde ve dışında sahip oldukları banka hesaplarıyla mevduatlar, taşınmazlar, nakit para, kıymetli maden ve mücevherler hakkında beyanat vermeleri zorunlu hale getiriliyor.

Hükümet kurumlarından bu konulardaki tüm beyanatları Sudan Merkez Bankasındaki yetkililere teslim etmeleri isteniyor.

Ayrıca konseyden yapılan yazılı açıklamada, Burhan'ın merkez bankasına hesapların silinmesi ya da transferi yoluyla gerçekleştirilen her türlü şüpheli hareketi izleme talimatı verdiği aktarıldı.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi ile emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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Abudlfettah BurhanSudan
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