GÜNCELLEME - Taksicinin darbedilmesi sonucu öldüğü iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için darbedildiği ileri sürülen ve yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taksicinin ölümüyle ilgili 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksici Yahya Zağlı'nın ölümünün ardından soruşturma başlattı. Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, K.E (31), S.G. (24), Ö.K. (32), M.A. (25) ve H.D'yi (38) gözaltına aldı. Şüphelilerin, ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İddiaya göre, 18 Ağustos'ta Serik ilçesi Belek Beach Park tesislerinde bulunan bir restoranda eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yedikten sonra 700 liralık hesaba itiraz eden taksi şoförü Yahya Zağlı (28), restoran çalışanlarıyla çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilmiş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.