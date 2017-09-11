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GÜNCELLEME - Tarım işçilerinin çadırına otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

- Kahvaltı yapan tarım işçilerinin çadırının üzerine otomobil devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tarım işçilerinin çadırına otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine otomobil devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İ.Ş. yönetimindeki 80 FR 153 plakalı otomobil, Osmaniye-Cevdetiye karayolu kenarındaki bamya tarlasında tarım işçilerinin kaldığı çadırın üzerine devrildi.

Kaza sırasında çadırda kahvaltı yaptıkları öğrenilen Fuat (39), Serhat (7), Hasan (12), Necla Çiftçi (35), Elif (12), İbrahim (10) ve Necla Ükünç (40) yaralandı.

Yaralılardan Necla Ükünç, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.

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Osmaniye
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