GÜNCELLEME - Taziye evinde gıda zehirlenmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde taziye evinde ikram edilen tavuk ve pilavı yiyen 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi, Akkent Sitesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kişinin toprağa verilmesinin ardından, eve taziye için gelenlere Milas Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince tavuk ve pilav ikram edildi.

Yemeği yiyen 33 kişi, ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetiyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu.

Söz konusu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Milas Toplum Sağlığı Merkezi'nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- "Durumu ağır hastamız bulunmuyor"

Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye başvuranlardan şimdiye kadar durumu ağır kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Arslan, "Yaklaşık 35 kadar hastamız çeşitli şikayetlerle hastanelere geldiler. Tedavileri sağlandı. Şimdiye kadar durumu ağır bir hastamız bulunmuyor. Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.







