GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki bıçaklı saldırı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki gün önce 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen deliler ışığında saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Fazıl K, Umut K. ve Özkan Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik Fazıl K. ile Umut K. tutuklanmasına karar verirken, Özkan Ö, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muratlı ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi 106. Sokak'ta 2 gün önce meydana gelen bıçaklı saldırıda, Muharrem Eğcin, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan Ayhan Süzen, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, Özkan Çiğdem ise Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



