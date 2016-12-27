GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yasin Duran Esin'in kullandığı 58 BJ 105 plakalı kamyonet, D-100 karayolu Reşadiye Işıklı Kavşağı'nda, Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Esin ve aynı araçtaki Gökhan Yılmaz ile otobüste bulunan Aziz Baybaş ve İran uyruklu adı öğrenilemeyen Giesegol soyadlı kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Esin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesine sevk edilen Yılmaz da burada yaşamını yitirdi.



