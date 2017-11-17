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GÜNCELLEME - Trabzon'da mescit inşaatındaki göçük

-Trabzon Valiliği, 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı göçükle ilgili inceleme başlattı - Mescit inşaatında çalışan Yavuz: "Çalışma yapılırken bir anda çöktü, nasıl olduğunu anlamış değilim" DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Trabzon'da mescit inşaatındaki göçük

TRABZON (AA) - Trabzon Valiliği, Akçaabat ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı mescit inşaatındaki göçükle ilgili inceleme başlattı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un talimatıyla ilçenin Hıdırnebi Yaylası Kuruçam mevkisinde Yayla Camisi'nin yanındaki kadınlar mescidi inşaatında meydana gelen göçükle ilgili inceleme başlatıldı.

İnşaatta çalışanlardan Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay esnasında iki katlı binanın zemin katında bulunduğunu belirterek, "Çalışma yapılırken bir anda çöktü, nasıl olduğunu anlamış değilim. Yaralıları çevredekilerle beraber çıkardık. Sanırım ağır yaralı olarak 3 kişi çıkardık." dedi.

Diğerler yaralıların durumunun iyi olduğunu belirten Yavuz, "Beni eski bina kurtardı. Zemin kattaydım bina diğer tarafa çöktü." diye konuştu.

Yetkililer, bina içerisinde kimse kalmamasına rağmen tedbir amacıyla UMKE ve AFAD ekiplerinin bekleyişine devam ettiğini belirtti.

Öte yandan göçük sonucu enkaz altında ölü olarak çıkartılan kişinin Ahmet Aydın olduğu öğrenildi.


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