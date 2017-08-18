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GÜNCELLEME - Tüpraş'ta sayaçların değişimi sırasında parlama

- İskele kısmında kontrol altına alınan parlamaya müdahale sırasında yoğun duman oluştu - Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü: - "Sayaçların değişimi sırasında açığa çıkan ürün parlaması nedeniyle kısa süreli dumanlama olmuştur. Rafineri teknik emniyet ekiplerimiz olaya müdahale ederek kontrol altına almış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" TÜPRAŞ'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tüpraş'ta sayaçların değişimi sırasında parlama

KOCAELİ (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin iskele kısmında, ürün boşaltım sayaçlarının değişimi sırasında parlama meydana geldi.

Olaya müdahale eden Tüpraş ekipleri, kısa sürede parlamayı kontrol altına aldı.

Müdahale sırasında bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

- "Rafineri operasyonlarına ve çevreye etkisi yok"

Konuya ilişkin Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 14.00'te meydana geldiği aktarıldı.

Tüpraş İzmit Rafinerisi Ürün İskelesi'ndeki parlamanın kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayaçların değişimi sırasında açığa çıkan ürün parlaması nedeniyle kısa süreli dumanlama olmuştur. Rafineri teknik emniyet ekiplerimiz olaya müdahale ederek, kontrol altına almış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmenin rafineri operasyonlarına ve çevreye etkisi bulunmamaktadır."

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