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GÜNCELLEME - Tuzla'da yayılan kaynağı belirsiz koku inceleniyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kokunun yoğun olduğu çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimalinin araştırıldığı bildirildi - Kokudan rahatsız olan astım hastası bazı kişilerin tedbir amaçlı Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi AÇIKLAMA VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tuzla'da yayılan kaynağı belirsiz koku inceleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da akşam saatlerinde hissedilen kokunun yoğun olduğu çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimalinin araştırıldığı bildirildi.

Tuzla'da yayılan ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yayılan kokunun gazdan kaynaklanmadığı tespit edildi.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın twitter hesabından vatandaşların konuyla ilgili sorularına verilen cevapta, "Tuzlacivarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili, ekipler bölgeye intikal etmiştir. (Konu) AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İlçede astım hastası olan bazı kişilerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanede kontrol edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada ilçede bazı sürücü ve vatandaşların maske taktıkları görüldü.

- Araştırma sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmaların devam ettiği aktarıldı.

İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, itfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ve zabıtanın bölgede araştırmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor." ifadesi kullanıldı.

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AçıklamaİBBKokuTuzla
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