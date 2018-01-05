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GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

- Kent merkezinde 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 256 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen operasyonda 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren projeli çalışma sonucu 5 ev ve iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Tora" ile ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 256 uyuşturucu hap, iki gram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Hatice Yazgı, Ahmet Kaya, Ali Akkaya, Ali Sargın, Tanju Ersidar, Serhat Yavvu, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Uyuşturucu hapların bir kısmı tuvalette bulundu

Çok sayıda suç kaydı bulunan Hatice Yazgı'nın Elmalıdere Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştı.

Şüphelinin uyuşturucuyu tuvalete attığını fark eden polisler, 130 uyuşturucu hap buldu.

Polis kameralarınca kaydedilen operasyonda ekiplerin arama çalışmaları ve uyuşturucu hapların bulunma anı dikkati çekti.



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