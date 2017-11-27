GÜNCELLEME - Üsküdar'da silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da servis minibüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, olayda hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesi Fildişi Sokak'ta park halindeki servis minibüsüne, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, servis şoförü Mehmet Yılmaztürk (51) ile araçtaki Asiye Aykan (40) yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aykan, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yılmaztürk ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aykan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı sokakta ve servis aracında inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Aykan'ın eşi Y.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.