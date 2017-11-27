Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Facebook Reklam Bu seçim olur hakkı eren yardım kampanyası
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı
Reklamcılık ilkelerini açıkladı
Reklamcılık ilkelerini açıkladı
Vay be dedirtecek icat
Vay be dedirtecek icat
Bakır ihracatı patladı
Bakır ihracatı patladı
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir

GÜNCELLEME - Üsküdar'da silahlı saldırı

- Servis minibüsüne düzenlenen saldırıya ilişkin, olayda hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı ÖLEN KADININ EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Üsküdar'da silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da servis minibüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, olayda hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesi Fildişi Sokak'ta park halindeki servis minibüsüne, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, servis şoförü Mehmet Yılmaztürk (51) ile araçtaki Asiye Aykan (40) yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aykan, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yılmaztürk ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aykan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı sokakta ve servis aracında inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Aykan'ın eşi Y.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GözaltıSilahlı Saldırıüsküdar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5