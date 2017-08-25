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GÜNCELLEME - Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu yakalandı

- Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda annesi ile gözaltına alınan A.U. tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda annesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Savcılıkta ifadesi alınan ve ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.U. (22) tutuklanırken, annesi G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik başlatılan çalışmada kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlenmiş, evde 21 paket içinde 71,50 gram esrar bulunmuş, olayla ilgili A.U. ile annesi G.U. (54) gözaltına alınmıştı.

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