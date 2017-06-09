Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe otomotiv Çağdaş Kaya
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

GÜNCELLEME - Van'da terör saldırısı

- Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce iftar saatinde roketatarlı saldırı düzenlendi - Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı - Valilik, saldırıyı düzenleyen 3 teröristin operasyon sonucu yakalandığını duyurdu VALİLİK AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Van'da terör saldırısı

VAN (AA) - Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne iftar saatinde teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, operasyon sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristler tarafından saat 19.34'te roketatarlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gevaş ilçesinde ilçe emniyet amirliğine yönelik silahlı saldırıda bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet roket atılmış, ilçe emniyet amirliği ile aynı bölgede düzenlenen toplu iftar programı sırasında gerçekleşen saldırıda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır."

Terör saldırısı sonrası saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "İlçenin Selimiye Mahallesi Bediuzzaman Camisi yakınlarında içerisinde bulundukları 56 XX XXX plakalı araçta 3 şahıs yakalanmış, yapılan ilk sorgulamada saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir. Olayın detaylarıyla aydınlatılması çalışmaları ve tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GevaşSaldırıTerörVan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5