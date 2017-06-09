GÜNCELLEME - Van'da terör saldırısı

VAN (AA) - Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne iftar saatinde teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, operasyon sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristler tarafından saat 19.34'te roketatarlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gevaş ilçesinde ilçe emniyet amirliğine yönelik silahlı saldırıda bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet roket atılmış, ilçe emniyet amirliği ile aynı bölgede düzenlenen toplu iftar programı sırasında gerçekleşen saldırıda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır."

Terör saldırısı sonrası saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "İlçenin Selimiye Mahallesi Bediuzzaman Camisi yakınlarında içerisinde bulundukları 56 XX XXX plakalı araçta 3 şahıs yakalanmış, yapılan ilk sorgulamada saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir. Olayın detaylarıyla aydınlatılması çalışmaları ve tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.



