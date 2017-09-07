GÜNCELLEME - Van'da trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı

VAN (AA) - Van'ın İpekolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü akmasını sağladı.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan ölenlerin yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi aldı.
Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Öztürk, "Şu an 6 ölümüz var. Kesin bilgi yok ama sürücülerden birinin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Ölenlerden ikisi çocuk. Diğer üç yaralımızın da durumu ağır ama iyi olacaklar inşallah." dedi.