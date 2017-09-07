GÜNCELLEME - Van'da trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı - İpekyolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk: - "Kesin bilgi yok ama sürücülerden birinin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Ölenlerden ikisi çocuk. Diğer üç yaralımızın da durumu ağır ama iyi olacaklar inşallah" ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

07 Eylül 2017 Perşembe 12:38