GÜNCELLEME - Yol yapımında çalışan işçilere terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında iş makinesiyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi yaralandı, saldırının ardından düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, bir işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 roketli saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan saldırı neticesinde bir işçi şarapnel yaralanmasına maruz kalmıştır. Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınmış, yapılan telsiz konuşmalarından bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesine yer verildi.