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GÜNCELLEME - Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı

- İzmir'den Ankara'ya gelen yolcu otobüsü başkente 35 kilometre kala kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı - Kazada ölenlerin sayısı 6'ya çıkarken, 37 kişi de yaralandı - Köprünün ayağına sıkışan otobüsün enkazı, karayolları ekiplerince vinç ve iş makineleriyle kaldırıldı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENEREK KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı

ANKARA (AA) - Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı 53 DJ 338 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, sabah saat 07.45 sıralarında Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı.

Otobüs personeliyle toplam 43 kişinin bulunduğu araçta sürücü Uğur Durmaz ile yolcular Hatice Vatansever, Fatma Işık, Tayyar Yenilmez olay yerinde, Ali Rıza İçöz ve Ayten Sağtürk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 37 kişi de yaralandı.

Otobüsün içinde sıkışanlar bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden şoför Durmaz'ın cenazesi ise hurdaya dönen otobüsün karayolları ekiplerince vinç ve iş makineleriyle köprünün ayağından kurtarılmasının ardından çıkarılabildi.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapatılan ve tali yollardan ulaşımı sağlanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeninden açıldı.

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