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GÜNCELLEME - Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin yakalanması

- Edirne'de hudut askerlerince, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden biri ile şüphelilere kılavuzluk ettiği iddia edilen göçmen kaçakçısı tutuklandı TUTUKLU SAYISININ ARTMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut askerlerince, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden biri ile şüphelilere kılavuzluk ettiği iddia edilen göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Sınırda yakalanan şüpheliler arasında yer alan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Muzaffer Aydemir'in, Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sorgusunda "göçmen kaçakçısı" olduğunu itiraf ettiği öğrenilen Pakistan uyruklu Robi Canes de işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Canes, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanan diğer FETÖ şüphelilerinin sorgusu sürüyor.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay'ına bağlı hudut birliği askerleri, dün Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişilik bir kaçak grubu tespit etmiş, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Muzaffer Aydemir, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E, örgütle ilişkisi tespit edilen İzmir'deki bir dershanede öğretmenlik yapan G.H ile FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu Robi Canes yakalanmıştı.

Şüphelilerin üzerinde harici bellek ile döviz bulunmuştu.

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EdirneGöçmenTutuklama
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