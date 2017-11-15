GÜNCELLEME - Yunanistan'da sel felaketi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sel felaketinde en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Operasyon Merkezinden (EKEPY) alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Elefsina Körfezi bölgesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkınlarda ikisi kadın en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Başkente yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerini etkisi altına alan selin ardından, biri ağır olmak üzere yaralanan 9 kişinin bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bu arada yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün su basan bodrum katlarında bulunduğu bildirildi. Yunan Sahil Güvenliği ekipleri, ölenlerden ikisinin cesedine Elefsina sahilinde ulaştı.

Öte yandan Yunan İtfaiyesi Basın Birimi, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği bilgisini paylaştı.

- Olağanüstü Hal ilan edildi

Yüzlerce kişinin ev ve araçlarında mahsur kalmasına sebep olan taşkınlar geniş çaplı maddi hasara neden oldu. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenirken, bölgedeki birçok yol trafiğe kapandı.

Sel felaketinin yaşandığı Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ilgili bakan ve yetkililerle acil durum toplantısı yapacağı açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.