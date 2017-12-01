GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli fuhuş operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında, gözaltına alınanların sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İncivez Mahallesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi çevresindeki günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, Sezai Ö, Erdal A, Nurhan K. ve Kenan A'nın bu evlerde fuhuş yaptırdığının belirlenmesinin ardından, fiziki ve teknik takibe başladı.



Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak, Bartın ve Karabük emniyet müdürlükleri ekiplerince, 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, Azerbaycan uyruklu J.T, G.O. ve I.A, Kırgızistan uyruklu G.A ile Sezai Ö, Erdal A, Nurhan K, Kenan A, Semih A, Cengizhan K, Sebahattin C, Şahin A. ve Sadi Ö. gözaltına alındı.



Şüphelilerden Erdal A, Nurhan K. ve Kenan A'nın, operasyon yapıldığı sırada taksi ile kaçmaya çalışırken Ankara karayolunun Fındıksuyu mevkisinde yakalandıkları öğrenildi.



Öte yandan gözaltına alınan Nurhan K'nin evinde yapılan aramada, fuhuş amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda SİM kart ve telefon, cinsel içerikli haplar ve fuhuşla ilgili alınan hesapların tutulduğu 2 not defteri ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada alınan ifadeler doğrultusunda bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından, gözaltı sayılarının artabileceği ve gözaltına alınanların arasında merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesindeki bir köy muhtarının da olduğu öğrenildi.