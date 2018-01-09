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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonu

- Telefonla aradıkları kişileri "sağlık sigortası yapma veya yenileme" vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri, "sağlık sigortası yapma veya yenileme" vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik'te telefonla aradıkları kişileri, "sağlık sigortası yapma veya yenileme" vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ç.A.K, D.D, M.B, B.K, D.Ö, E.K, M.Ş, O.Y.B. ile A.B.B. güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Ç.A.K, D.D, M.B, B.K, D.Ö, E.K, M.Ş. ile O.Y.B. tutuklanırken, A.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli 5 ilde, telefonla aradıkları vatandaşları "sağlık sigortası yapma veya yenileme" vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Telefonla DolandırıcılıkZonguldak
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