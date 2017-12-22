GÜNCELLEME- Zonguldak'ta cinayet: 2 ölü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde gelin ve kaynananın öldürülmesine ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 39 yaşındaki Necati G, sabah erken saatlerde Cambazlı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle girdiği evde, Fatma (60) ve gelini Dilek A'yı (28) bıçakladı.

Bu sırada evdeki gürültüyü duyarak uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet A, elinden aldıkları bıçakla şüpheliyi yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatma ve Dilek A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan şüpheli Necati G ise sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri olayla ilgili Cevdet ve oğlu Mehmet A. ile Necati G'yi gözaltına aldı.

Bu arada olayla ilgili jandarma ekiplerince 4 kişi daha gözaltına alınırken, cinayetin alacak verecek ve define anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edildi.