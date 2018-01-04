GÜNCELLEME - Zonguldak'ta zimmet operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık Belde Belediyesinde çalışırken zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen eski muhasebe müdürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca Elvanpazarcık Belediyesi'nde vatandaşların su paraları ve belediyenin banka hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla eski muhasebe müdürü ve hesap işleri vekili H.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararının ardından jandarma ekipleri, H.Ş.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Ş. tutuklandı.

H.Ş. hakkında, belediyede görev yaptığı sırada, su paralarının yatırıldığı posta çekleri ve belediyenin banka hesaplarındaki 1 milyon 200 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla inceleme başlatılmıştı.

Yapılan incelemelerin ardından, H.Ş'nin 13 Eylül 2017'de görevinden uzaklaştırıldığı, zimmetine geçirdiği iddia edilen paranın da 400 bin lirasını iade ettiği öğrenildi.