Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ROKETSAN ASELSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

GÜNCELLEME Zonguldak'taki silahlı saldırı

- Kumtarla köyünde kına eğlencesi dönüşü düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin gözaltına alındıktan mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME Zonguldak'taki silahlı saldırı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kına eğlencesi dönüşü düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Kumtarla köyünde, 4 kişinin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda yaralanan Şeref, Soner ve Uğur Akyüz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Tolga Köse ise ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

Olayla ilgili E.A. gözaltına alınmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CinayetKına EğlencesiZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5