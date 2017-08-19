GÜNCELLEME Zonguldak'taki silahlı saldırı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kına eğlencesi dönüşü düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ın Kumtarla köyünde, 4 kişinin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda yaralanan Şeref, Soner ve Uğur Akyüz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Tolga Köse ise ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.
Olayla ilgili E.A. gözaltına alınmıştı.