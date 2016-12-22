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"Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor"

- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: - "Türkiye'de günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakını tüketilmeyip çöpe gidiyor" - "Bakkal bugün yok satıyor, yarın ekmek dolapta kalabiliyor. Gün günü tutmuyor. Aniden misafiri gelen bir toplumuz. Gelen misafire yemek yedirmek örf ve adetlerimiz içinde yer edinmiş. Haliyle 'Misafir gelir, ekmek bulunsun' diyerek ihtiyaçtan fazla ekmek alıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakınının tüketilmeyip çöpe gittiğini söyledi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 805 milyon insanın yetersiz beslendiğini, yaklaşık 10 milyon insanın da açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir başka ifadeyle dünya nüfusunun yüzde 11,3’ü, gelişmekte olan ülke nüfuslarının da yüzde 13,5’ini bu kapsamda değerlendirebiliriz. Yıllık 1,3 milyar ton gıda israf edilirken, bunun ekonomilere verdiği kayıp da 1 trilyon dolara yakın." dedi.

Balcı, Türkiye'de günlük üretilen 90,9 milyon ekmeğin 89 milyonunun satın alındığını aktararak, "Türkiye'de günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakını tüketilmeyip çöpe gidiyor. İsraf nedenlerini araştırmamız gerekiyor. 3 milyona yakını fırınlarımızda, 1,4 milyonu evlerimizde, 500 bini personel ve öğrenci yemekhaneleri ile lokanta ve otellerde israf ediliyor. Bu, bize fırın enflasyonu sebebiyle ihtiyaçtan fazla üretim yapıldığını, ekmeğin ihtiyaçtan fazla alındığını, uygun şartlarda muhafaza edilmediğini, ruhsatsız fırınlara tolerans tanındığını gösteriyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Tüketebileceğimiz kadarını almak, satabileceğimiz kadarını üretmek gerekiyor." diye konuştu.

- "Misafir gelir, ekmek bulunsun"

Türk örf ve adetlerinden dolayı misafir kavramının yaygın olduğunu belirten Balcı, "Bakkal bugün yok satıyor, yarın ekmek dolapta kalabiliyor. Gün günü tutmuyor. Aniden misafiri gelen bir toplumuz. Gelen misafire yemek yedirmek örf ve adetlerimiz içinde yer edinmiş. Haliyle 'Misafir gelir, ekmek bulunsun' diyerek ihtiyaçtan fazla ekmek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcı, odalardan gelen son verilerin Türkiye'de 20 bin civarında fırının aktif çalıştığını gösterdiğini aktararak, "Bugün 250 gram standart ekmek üzerinden üretimi değerlendirdiğimizde günde 22 bin 719 ton, yılda 8 milyon 290 bin ton ekmeğin piyasaya verildiğini görüyoruz. Bunu adet olarak ifade etmek gerekirse, günde 90,9 milyon adet, yılda ise 33,2 milyar adet ekmek üretimimiz söz konusu. Eğer ekmekteki israfı da arzu ettiğimiz rakamlara indirebilirsek milli ekonomimize de oldukça büyük bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Yaklaşık 1 milyon 50 bin ekmeğin çöpe gitmesini önledik"

İsrafın önlenmesine yönelik başlatılan kampanyalar sayesinde pozitif dönüşler aldıklarını dile getiren Balcı, "Yaptığımız çalışmalarla günde 1 milyon 50 bin ekmeğin çöpe gitmesini önledik. Bunun parasal değeri yıllık 2,8 milyar lira. İnanıyorum ki ülke olarak israfın önlenmesi konusunda üzerimize düşen tüm sorumluluğu hem üretenler hem de tüketenler olarak yerine getireceğiz." dedi.

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EkmekEskişehirHalil İbrahim BalcıIsrafTürkiye Fırıncılar Federasyonu
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