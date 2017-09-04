Gündelikçilikten iş kadınlığına

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Havva Taşbaş, evlere temizliğe giderek başladığı iş hayatını temizlik şirketi, sofralık zeytin fabrikası ile ev yemekleri restoranı açarak sürdürüyor.

Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde dünyaya gelen Taşbaş, ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemedi. Zaman zaman çobanlık yapan Taşbaş, ilerleyen süreçte tarım işçisi olarak da çalıştı.

Ailesinin uygun gördüğü kişiyle 24 yaşında hayatını birleştiren Taşbaş, yaşadıkları maddi sıkıntı nedeniyle evlere temizliğe gitmeye başladı.

İşini iyi yaptığı için adından söz ettiren Taşbaş, gelen teklif üzerine Manavgat Vergi Dairesini kurduğu 6 kişilik ekiple temizledi.

Bu şekilde tecrübe kazanan Taşbaş,14 Ocak 1998'te kurduğu Havva Özel Temizlik Limited Şirketiyle profesyonel iş hayatına atıldı.

Kısa sürede Manavgat'taki birçok banka şubesinin ve kamu kuruluşunun temizlik işlerini alarak hızla herkes tarafından bilinen biri haline gelen Taşbaş, Antalya merkez, Isparta ve Burdur'da şubeler açtı.

Ardından bir sofralık zeytin fabrikası ve ev yemekleri restoranı açan Havva Taşbaş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Girişimci Kadınlar yarışmasında zeytin işleme fabrikasıyla geçen yılın "girişimci kadını" seçildi.

"Pes etmedim, kendimi yenilemeyi öğrendim"

Başarı hikayesini AA muhabiriyle paylaşan üç çocuk annesi Taşbaş, hata yaptığında pes etmemeyi, kendini yenilemeyi öğrenerek başarıyı yakaladığını söyledi.

Bu şekilde hep işlerini büyüttüğünü aktaran Taşbaş, kurumsallaşmak için çok çaba sarf ettiğini, işinin başında olmasa bile işleyişin devam ettiğini dile getirdi.

İki yıl önce temizlikten sonra gıda sektörüne girmeye karar verdiğini anlatan Taşbaş, "Geçen yıl sofralık salamura zeytin fabrikasını kurdum. Bölgedeki 78 köyü tek tek gezdim, üreticinin ihtiyaçlarını dinledim, köy imamlarıyla, muhtarlarıyla görüştüm. Fabrikada 200 ton zeytin işledik. Bu yıl 300 ton zeytin işleyeceğiz. Hedefim bu rakamı çift çift katlamak." dedi.

Ev yemekleri yapan bir restoranı da faaliyete geçirdiğini belirten Taşbaş, büyük çoğunluğu kadın 200'ün üzerinde çalışanı bulunduğunu kaydetti.

Taşbaş, "(Yapamazsın, yapma) diyenleri duymayın. Hayallerinizin peşinden gidin. Kadın veya erkek değil, cesareti olan her işi yapar. Allah insanlara yapamayacağı işi hayal ettirmez, kesinlikle bunu bilin. Bir hayaliniz varsa demek ki onu yapacaksınız, o hayalinizin peşinden mutlaka koşun, korkmayın. Başarılı insanlar cesareti olanlardır. Ticarette mutlaka aksamalar, inişler, çıkışlar olacak. Bu sizi korkutmasın." diye konuştu.