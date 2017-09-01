GÜNDEM / 1 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelecek, resmi bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Yozgat/13.30-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, öğretmenevi ve AK Parti İl Başkanlığında düzenlenecek bayramlaşma törenlerine katılacak.

(Giresun/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Elbistan ve Afşin ilçe başkanlıklarında partililerle bayramlaşacak.

(Kahramanmaraş/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahta Tuğlu Köyü Yeşildirek Mezrası Badem Hasat Şenliği ve Makine Dağıtım Töreni'ne, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin süt toplama tesisinin açılışına ve Genç Çiftçi Projesi kapsamında Damızlık Hayvan Dağıtım Töreni'ne katılacak. Hasancık köyündeki araştırma enstitüsünde incelemelerde bulunacak Bakan Fakıbaba, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, bayramlaşma programına katılacak, Memnune Evsen Huzurevi ve Devlet Hastanesinde hastalara ziyarette bulunacak.

(Bayburt/11.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA - DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- Dünya genelinde bayram namazı ve Kurban Bayramı etkinlikleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde C ve D gruplarında ilk müsabakalar yapılacak. Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu'nda Macaristan-Hırvatistan, İspanya-Karadağ, Romanya-Çekya, İstanbul Ülker Sports Arena'daki D Grubu'nda ise Belçika-İngiltere, Sırbistan-Letonya, Türkiye-Rusya karşı karşıya gelecek.

(Cluj Napoca/15.00/17.45/20.30/İstanbul/14.15/17.00/21.00) (Fotoğraflı)

2- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde Türk sporculardan erkekler 90 kiloda Batuhan Efemgil tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftaya, C, E ve F gruplarında yapılacak 9 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı)

4- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile yapacağı I Grubu yedinci hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

(Kharkiv/19.00/19.15) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1 - e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 35 milyona yaklaştı

- e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 5 yılda yüzde 112 artışla 34 milyonu aştı

- 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı'nın sağladığı hizmet sayısı bu yıl itibarıyla 2 bin 251'e ulaştı

- e-Devlet Kapısı, anlık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede çalışıyor

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- Borsa 20 yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi

- İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen:

- "Benzerleri ile karşılaştırıldığında BIST 100 endeksinin halen görece yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha ucuz olduğunu görüyoruz"

- Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal:

- "Türkiye ekonomisinin dinamiklerine, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin sağlayacağı toparlanmaya inanan yatırımcılar Borsa İstanbul'da 9 aydır kazanıyor ve kazanmaya devam edebilir"

(İstanbul / Bekir Gürdamar)

3- Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil

- KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun:

- "Shell'in Mısır'daki LNG terminalleri üzerinden doğu Akdeniz gazını taşıma görüşmelerine rağmen, söz konusu kaynakların KKTC üzerinden TP'nin de çözüm ortaklığıyla Ceyhan'a nakledilmesi ve o şekilde AB'ye ulaştırılması çok daha uygun, ekonomik ve ticari sevk koşulları sağlar"​

- "Mısır üzerinden çok elle tutulur, kayda değer bir ticaret yok. Bunu ancak Ceyhan üzerinden nakledebilirseniz Avrupa Birliği'nin kabul edebileceği maliyet koşullarında bir gaz temin edebilirsiniz"

(Ebru Şengül/ Ankara)





***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.