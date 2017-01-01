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GÜNDEM / 1 Ocak 2017

ANADOLU AJANSI

GÜNDEM / 1 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Darülaceze buluşmaları kapsamında iş adamları ile bir araya gelecek ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/10.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)


ÖZEL HABER

1-Yatırım ortamının iyileştirilmesine Maliyeden bir adım daha

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:

- ''Ülkemizi rekabet endeksinde üst sıralara taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz''

- ''Şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, harç ödemeleri için artık vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak''

- ''Ticaret sicil harçları yeni yılla birlikte diğer işlemlerin de yapıldığı sanayi ve ticaret veya ticaret odalarında tek noktada ödenebilecek''

(Ankara/Zeynep Akyıl)

2-TSKB'den yenilenebilir enerjiye tam destek

- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Suat İnce:

- "Enerji sektörüne bugüne kadar yaklaşık 3,8 milyar dolar kredi tahsis ettik. Enerji, 2017 yılı ve sonrasında da bizim için öncelikli sektör olmaya devam edecek"

- "Bu kapsamda uluslararası finans kurumlarıyla imzaladığımız ve görüşmeleri devam eden sürdürülebilirlik temalı fonlarımızla üretim, dağıtım ve enerji verimliliği projelerini destekleyerek, ülkemizin 2023 hedeflerine ilerlemesine katkı sunacağız"

- "Başta rüzgar, güneş ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz"

(Nuran Erkul/Ankara)

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1 Ocak 2017 GÜNDEMİ
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