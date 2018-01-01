GÜNDEM / 1 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananları basın toplantısıyla açıklayacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER





1- Borsadan son 5 yılın en iyi performansı

- 2017'yi rekor seviyede tamamlayan borsa, son 5 yılın en iyi performansını sergiledi

- Yıllık bazda 2017'de yüzde 47,6 değer kazanan BIST 100 endeksi, 2010'dan bu yana ilk defa 2 yıl üste üste değer kazanırken, son 5 yılın da en iyi performansını gerçekleştirmiş oldu

- BIST 100 endeksi, 2017'yi yüzde 47,6 kazançla 115.333,01 puanla rekor seviyeden tamamladı

- 2017'de en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma sektörü olurken, tek gerileyen yüzde 8,1 ile Spor endeksi oldu

- Sigorta ve Metal Eşya Makine endeksleri 6 yıldır, Bilişim, Kimya,Petrol,Plastik ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı endeksleri de 4 yıldır üst üste değer kazandı

(Erhan Cihan Ünal / İstanbul)



2- Gençler "yüzü"nden memnun değil

- Dış görünüşe verilen önem ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımının artmasıyla daha güzel ya da yakışıklı görünmek isteyen gençler, en çok yüz estetiği yaptırıyor

- OHSAD Genel Başkanı Reşat Bahat:

- "Estetik yaptırma yaşı gittikçe düşüyor. Eskiden insanlar yüzlerinde yaşının izleri belli olduğunda bu yola başvururdu ama şimdi botoksun, dolgunun uygulama kolaylığından ve yaygınlaşmasından dolayı genç nüfusun estetiğe olan talebi yüksek"

- "En sık operasyonlar yüz bölgesine yapılıyor. Kırışıklık, göz kapağı düşüklüğü, göz altı torbaları, alın ve yüz germe, dudak dolgusu müdahaleleri yapılıyor. Bunların dışında göğüs ve burun için ciddi talepler var. En çok kadınlar estetik yaptırıyor ama erkeklerde de ciddi talep artışı söz konusu"

(Elif Ferhan Yeşilyurt / İstanbul)

























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