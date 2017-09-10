GÜNDEM / 10 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da

- Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi açılış oturumuna katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Deklarasyonu'nun kabul edilmesinin ardından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak edecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bilecik/10.00-Eskişehir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy İspirtohane ve Çankaya Belediyesi İsmet İnönü Parkı açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00-Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'ndaki hasat başlama törenine katılacak.



(Yozgat/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kahramankazan ilçe teşkilatı olağan kongresine iştirak edecek.



(Ankara /11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Tomarza Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri" ile Konya Meram Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlediği programa katılacak.

(Kayseri/11.00-Konya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere yapacağı Çin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, Zeytinköy Mahallesi'nde incelemede bulunacak.



(Muğla/11.00-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Gündoğmuş ve Manavgat ilçe kongrelerine katılacak.



(Antalya/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'ne katıldıktan sonra ilde ziyaretlerde bulunacak.



(Gümüşhane/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.



(Myanmar) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 665. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri Başpehlivanlık müsabakalarını izleyecek, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye-İspanya karşılaşmasını takip edecek.



(Antalya/14.30-İstanbul/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlanacak.

- Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçlarda Letonya-Karadağ, Sırbistan-Macaristan, Hırvatistan-Rusya karşılaşacak.

(İstanbul/12.30/15.15/21.30) (Fotoğraflı)



3- Süper Lig'de 4. haftaya, Trabzonspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Göztepe, Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Antalyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.



(Trabzon/Ankara/17.00-Bursa/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TFF 1. Lig'de 4. haftaya, Ümraniyespor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor, Manisaspor-Boluspor, Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor müsabakalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/16.30-Rize/17.00-Manisa/Giresun/20.00) (Fotoğraflı)



5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta müsabakaları tamamlanacak.



6- Hentbolda Erkekler EHF Kupası 1. ön eleme turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda Kosova ekibi BESA Fam Gas'ı ağırlayacak.



(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları sona erecek.



8- Moto GP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si koşulacak.



(Rimini/15.00)





ÖZEL HABER

1- Hazineden reel sektör için "teminat" hamlesi

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Reel sektörümüzü rahatlatacak ve teminat ihtiyacını karşılayacak yeni bir düzenleme yapıyoruz"

- "Artık şirketlerimiz bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak. Banka teminat mektubu yerine dilerse 'kefalet sigortası' da yaptırabilecek"

- "Bu, özellikle bankadaki kredi limitini başka alanlara kullanmak isteyen firmalara büyük bir kolaylık sağlayacak"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- Ulaşıma "bayram" dopingi

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Kurban Bayramı dolayısıyla 10 güne çıkarılan sezonun son tatilini değerlendirmek isteyen 30 milyon vatandaş, yollara düştü"

- "Bayramda otoyolları ve köprüleri kullanan araç sayısı 15,5 milyonu buldu"

- "Kurban Bayramı tatili boyunca turizm amaçlı 6 havalimanından seyahat eden kişi sayısı ise 5,3 milyona yaklaştı. Tüm havalimanlarımızda ise 7 milyon 156 bin 31 yolcuya hizmet verildi"

- "Yaklaşık 10 günlük süre içinde toplam 1 milyon 830 bin kişi ise seyahatinde treni tercih etti"

- "2017 yılı Kurban Bayramı'nda kullanılan veri miktarına bakıldığında, 2016 yılı Kurban Bayramı'nda kullanılana oranla neredeyse yüzde 100 artış yaşandığı görüldü"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Gıda fiyatlarına zorunlu ambalajlama ve hal önlemi

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Haller artık sebze meyve yanında balık, tavuk, et gibi diğer gıda ürünlerinin de satılacağı merkezler olacak. Toplu işlem yapılınca lojistik maliyetler ve işletme maliyetleri de düşecek"

- "Ülkedeki 176 halden 100'ü, hal kapsamından çıkarılarak toplama merkezi olacak. Bunlar hal kapsamından çıkacağı için maliyetleri de düşük olacak. Bu da ürün fiyatını etkileyecek"

- "Fire oranlarını düşürmek için her meyve ve sebzenin köpük ya da kartondan bir ambalaj standardı olacak. Meyve ve sebzeler market ya da manavda da soğutuculu reyonda satılacak"

(Deni̇z Çi̇çek-Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- "Balçiceği Kadınları" mahalleye örnek oldu

- İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan 40 ile 60 yaş arasındaki 4 kadın, yöresel yemeklerin satışa sunulduğu iş yeri sayesinde mahallelerini tanıtıyor

- Kısa sürede isimleri sınırları aşan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlamanın ve kültürlerini tanıtmanın yanı sıra sıradan bir köy kadınının da başarılı olabileceğini kanıtlamanın gururunu yaşıyor

- Halime Derya:

- "Köyde yaşayan gençlerimize, 'burada da ticaret yapılabilir, kadınlar da başarabilir' düşüncesini kanıtlamak istiyoruz"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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