GÜNDEM / 10 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabul edecek.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde iş dünyası temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.



(İstanbul/20.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesinin ev sahipliğinde Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek İstanbul Pazarcılar Odası iftarına katılacak.



(İstanbul/20.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET





1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde Ordu Büyükşehir Belediyesinin iftarına iştirak edecek.



(İstanbul/20.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TOBB Konferans Salonu'nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.



(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, WOW Hotel'de 15 Temmuz gazileri ve ailelerini iftar yemeğinde ağırlayacak.



(İstanbul/20.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ADAPTESK "Yerel Ekonominin Liderleri ve Sosyal Ortaklar Buluşması" programına ve ardından düzenlenecek iftara iştirak edecek.



(Bursa/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malazgirt İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Malazgirt Anıt Alanı'nı ziyaret edecek, Valilik, Belediye ve esnaf ziyaretinde bulunacak ve Ahmedi Hani Parkı'nda iftar programına katılacak.



(Muş/16.30-19.46) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de İstanbul Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Yetim Çocuklar İftar Programı'na katılacak.



(Düzce/20.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnafı ziyaret edecek, Kaleardı Şehir Parkı, Tarım Yerleşkesi ve Abdulvahap Gazi Türbesi inşaatları ile Güneş Enerjisi Santrali tesisinde incelemelerde bulunacak, Bayburt Belediyesi iftar programına iştirak edecek.



(Bayburt/11.30/13.30/14.00/14.30/19.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Özata Tersanesi tarafından Kenya Cumhuriyeti için inşa edilen MV Jambo feribotunun denize indirilme törenine katılacak, Altınova Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Arslan, Bolu Valiliği ziyaretinin ardından yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen iftar programına iştirak edecek.



(Yalova/15.00/16.30/Bolu/19.00/20.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL



1 - LYS maratonu başlıyor



- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu LYS-4 sosyal bilimler sınavı, saat 10.00'da yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İlkadım Gençlik Merkezi tanıtımına, İlkadım Belediyesi yeni hizmet binası ve hizmet binası içerisindeki caminin temel atma töreni ile Samsun AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atakum Kültür Sanat Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen dul ve yetimler iftar programına katılacak.



(Samsun/15.00/17.00/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (Fotoğraflı)



- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarını, Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



(İşkodra/18.45/19.30)



3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.



(Takasaki/09.40)



4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Çekya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Most/19.30)



5- Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep ile Letonyalı Jelena Ostapenko karşı karşıya gelecek.



(Paris)





ÖZEL HABER



1- Esnaf 12 milyar liralık kredi kullandı



- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:



- "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69 milyon lira oldu"



- "2002'den bugüne kadar yaklaşık 1,4 milyon esnaf ve sanatkar faiz indirimli krediden faydalandı, kullandırılan kredi miktarı ise 66 milyar lirayı aştı"



- "31 Mayıs itibarıyla kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 443 bin 488, kredi bakiyesi ise 21,3 milyar lira oldu"



(Ayşenur Sağlam/Ankara)



2- "Restorasyon alanında işimiz bitmez"



- Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem:



- "İstanbul'da ve tarihi yapıların çok yoğun olduğu Edirne, Bursa, Konya gibi şehirlerde işlerimizin biteceğini çok zannetmiyorum. Birini yaparken zamanla mutlaka diğerleri eskiyor ve dokunmamız gerekiyor. Bütün bu yaptığımız işlerde de İstanbul bağlamında söylersek restorasyonlarımız sürekli devam edecek, hiç bitmeyecek işimiz"



- "Teşvikiye Camisi'nin gerçekten bakıma ihtiyacı vardı. Burayı restorasyon programına aldık. Restorasyon ramazandan sonra başlayacak, 2018'de bitirmeyi planlıyoruz. Teşvikiye Camisi küçük olduğu için içeri bir iskele kurduğunuzda ibadet yapılacak bir mekan kalmıyor, ondan dolayı camiyi kapatmadan yapmamız mümkün değil"



- "Ramazandan sonra inşallah Sultanahmet Camisi'nde de iskelelerimizi kuracağız ve restorasyona başlayacağız. Sultanahmet Camisi'ni ibadete kapatarak bir restorasyon yapmayı düşünmüyoruz. İbadet yapılmaya da ziyaret yapılmaya da müsait bir halde restorasyon gerçekleştireceğiz. Belki bu uygulamamız zamanı uzatacaktır ama önemli değil, yeter ki kapatmayalım"



(Andaç Hongur/İstanbul)



3- Gürültü şampiyonu "trafik"



- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 23 ilin stratejik gürültü haritalarını tamamladı



- Çıkan sonuçlara göre tüm illerde gürültü kirliliği nedenleri arasında "trafik" başı çekiyor



- Hazırlanan gürültü haritaları, imar planlarına esas teşkil edecek, çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalar ile halkın huzur ve sükununun sağlanması, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda adımlar atılacak



(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)







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