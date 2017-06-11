GÜNDEM / 11 Haziran 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Sancaktepe'de iftara katılacak.

(İstanbul/14.00/20.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gi̇decek.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler nezdi̇ndeki̇ Dai̇mi̇ Temsi̇lci̇li̇ği̇nde i̇ftar programına katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Osmancık Kaymakamlığında düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Çorum/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de basın toplantısına katılacak ve basın mensuplarıyla iftar yapacak.

(İstanbul/18.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Gümüşova ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.

(Düzce/20.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ikinci oturumu LYS-1 matematik sınavı yapılacak.

(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova ile karşılaşacak.

(İşkodra/21.45) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu üçüncü ve son maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak.

(Takasaki/09.40)

4- Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'da tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.

(Paris) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1-Hazine garantili kredilere yeni model geliyor

- Başbakan Yardımcısı Şimşek:

- "Hazine destekli kefalet sisteminde, bu zamana kadar sağlanan kredilerle KOBİ'lerin finansal sıkıntılarının çoğu giderildi. Bundan sonraki süreçte yeni kredi garanti politikası, yeni bir model oluşturacağız"

- "Önümüzdeki dönemde yatırım kredilerinin sistemden daha pay almasına yönelik çalışma yapacağız. Daha çok yatırıma, katma değere, istihdam sağlamaya odaklanacağız"

- "İhracat ve kadın girişimcilere yönelik politikalara da ağırlık vereceğiz, bunlara yönelik işlemler için kolaylık sağlayacak yeni adımlar atacağız"

(Zeynep Akyıl /Ankara)

2 - Ramazanda günde 3 milyondan fazla ekmek çöpe gidiyor

- Ramazan ayında ekmek ve pidenin sıcak tüketilmek istenilmesi ve açlığın etkisinin hissedildiği iftara yakın saatlerde yapılan alışverişlerde ihtiyaçtan fazla alınması günde 3 milyondan fazla ekmek ve pidenin çöpe gitmesine neden oluyor

- Ramazan ayının dışındaki diğer günlerde de üretilen 90 milyonu aşkın ekmeğin yaklaşık 5 milyonu israf ediliyor. Bu da yıllık olarak bakıldığında 1 milyar 800 milyondan fazla ekmeğin çöpe gitmesi demek oluyor

- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı:

- "Fazla alınan ekmek-pidenin muhafazasının doğru bir şekilde yapılmamasından dolayı da israfın önüne geçilemiyor"

- "Sıcak ekmek, soğutulduktan sonra poşete konularak saklanmalıdır. Sıcak havalarda küflenmeyi önlemek için ekmeğin buzdolabında saklanması tercih edilebilir. Ekmeğin muhafaza edildiği poşette buharlaşmadan kaynaklanan su taneciklerinin görülmesi halinde poşet derhal değiştirilmeli ya da ekmek temiz bir kağıt havluya sarılarak saklanmalıdır"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- 654 bin unutkan için son tarih 15 Haziran

- Bankadaki parasını çekmeyi unutan ya da alacağını sigorta şirketlerinde bırakan vatandaşlar için son tarih 15 Haziran

- Banka ve sigorta şirketlerinden 15 Haziran 2017'ye kadar unuttuğu meblağı tahsil edemeyen vatandaşların parası ya TMSF'ye ya da Güvence Hesabı'na devredilecek

- Şimdiye kadar 528 bin 876'sı bankada, 125 bin 885'i de sigortada olmak üzere parasını unutan 654 bin 761 kişi bulunuyor. Bu kişiler yaklaşık 115 milyon lirayı bankalarda, 42 milyon lirayı ise sigorta şirketlerinde unuttu

(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)









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